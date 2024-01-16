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Как налогоплательщик может стать на учет по неосновному месту жительства: разъяснение

22:00, 16 января 2024
Налогоплательщики могут подать соответствующее заявление в электронной форме.
Как налогоплательщик может стать на учет по неосновному месту жительства: разъяснение
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Государственная налоговая служба в Ровенской области напомнила правила взятия на учет налогоплательщика по неосновному месту жительства.

Налоговым кодексом Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VІ с изменениями и дополнениями установлена обязанность налогоплательщиков учитываться в контролирующих органах по местонахождению юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность (неосновное место учета) (п. 63.3 ст. 63 НКУ).

Порядок взятия на учет по неосновному месту учета налогоплательщиков определен разд. VII Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 с изменениями и дополнениями.

Если в соответствии с законодательством у налогоплательщика, кроме обязанностей по представлению налоговых деклараций (расчетов, отчетов) и/или начисления, удержания или уплаты (перечисления) налогов, сборов на территории административно-территориальной единицы по своему местонахождению, возникают такие обязанности на территории другой административно-территориальной единицы, такой налогоплательщик обязан стать на учет по такому неосновному месту учета в соответствующем контролирующем органе (п. 7.1 разд. VII Порядка № 1588).

В соответствии с п. 7.2 разд. VII Порядка № 1588 для взятия на учет по неосновному месту учета налогоплательщик обязан в течение 10 рабочих дней после создания обособленного подразделения, регистрации движимого или недвижимого имущества или открытия объекта или подразделения, через которые осуществляется деятельность или подлежат налогообложению связанные с налогообложением, подать в соответствующий контролирующий орган заявление о взятии на учет по неосновному месту учета по форме № 17-ОПП (приложение 9 к Порядку № 1588).

Налогоплательщики могут подать заявление по ф. № 17-ОПП средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту и электронным доверительным услугам.

Заявление по ф. № 17-ОПП может быть подана как в контролирующий орган по неосновному месту учета, так и в контролирующий орган по основному месту учета.

В случае подачи заявления по ф. № 17-ОПП в контролирующий орган по неосновному месту учета налогоплательщик в разделе 3 заявления может указать контролирующий орган, в который подается заявление, и избрать административно-территориальные единицы (по местонахождению объектов налогообложения), обслуживаемые таким органом.

В случае подачи заявления по ф. № 17-ОПП в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщик в разделе 3 заявления может указать все контролирующие органы, в которых хочет стать на учет по неосновному месту учета, и выбрать административно-территориальные единицы (по местонахождению объектов налогообложения), которые обслуживаются следующими органами.

Также взятие на учет по неосновному месту учета осуществляется на основании:

  • уведомления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность по форме № 20-ОПП (приложение 10 к Порядку № 1588), поданного плательщиком в соответствии с разд. VIII Порядка № 1588, а если в таком уведомлении налогоплательщик определил контролирующий орган, в котором хочет стать на учет по неосновному месту учета по местонахождению соответствующего объекта налогообложения;
  • заявления для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность по форме № 5-ОПП, поданной плательщиком в соответствии с п. 6.7 разд. VI или п. 9.2 разд. IX Порядка № 1588, и если в таком заявлении плательщик указал о желании стать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению рабочего места.

В случае если налогоплательщик определил контролирующий орган, в котором хочет стать на учет по неосновному месту учета, в сообщении по ф. №20-ОПП или заявлении по ф. № 5-ОПП, налогоплательщик освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления по ф. №17-ОПП.

Контролирующим органом по основному месту учета в случае обращения налогоплательщика может быть предоставлен перечень контролирующих органов, в которых такой плательщик состоит на учете по неосновному месту учета.

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