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  1. Законодательство

Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

15:44, 16 января 2024
Законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа был отправлен на повторное второе чтение.
Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
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Во вторник, 16 декабря, Верховная Рада не приняла в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

«За» законопроект проголосовали 214 депутата, тогда как минимальное количество голосов, необходимое для принятия, — 226.

Законопроект был направлен на повторное второе чтение.

Ранее мы детально писали об этом законопроект.

Какие предусматривались  штрафы

Следовательно, нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) – будет влечь наложение штрафа на граждан от 8 500 до 17 000 грн.

За совершение этих же действий в течение года – штраф для граждан от 17000 до 34000 грн.

Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения – влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от 51 000 до 102 000 грн.

Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влекут наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, ФЛП от 170 000 до 340 000 грн.

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