Законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години відправили на повторне друге читання.

У вівторок, 16 грудня, Верховна Рада не ухвалила в цілому законопроєкт № 10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

«За» законопроєкт проголосували 214 депутати, тоді як мінімальна кількість голосів, яка потрібна для ухвалення, — 226.

Законопроєкт відправили на повторне друге читання.

Раніше ми детально писали про цей законопроєкт.

Які передбачалися штрафи

Отже, порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) – буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян від 8 500 до 17 000 грн.

За вчинення цих же дій протягом року – штраф для громадян від 17 000 до 34 000 грн.

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 51 000 до 102 000 грн.

Ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, ФОПа від 170 000 до 340 000 грн.

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