Постанова №7457-п, яка блокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу, відхилена.

У вівторок, 16 січня, Верховна Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс. Постанова №7457-п, яка блокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу, відхилена.

Як відомо, проєкт постанови про скасування результатів голосування в другому читанні та в цілому за законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу зареєструвала група народних депутатів із фракції «Батьківщина».

Реєстрація такого проєкту унеможливлювала підписання ухваленого законодавчого акта Головою Верховної Ради і Президентом. Розблокувати підписання документа можна шляхом відхилення проєкту постанови.

«Судово-юридична газета» раніше повідомляла, що Верховна Рада прийняла як закон законопроект №7457, який передбачає легалізацію в Україні медичного канабісу.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу.

Додамо, хто та як зможе вирощувати медичний канабіс.

Крім того, парламент зняв відповідальність з людей, які за е-рецептом отримають ліки на основі канабісу.

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