Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе

Постановление №7457-п, блокировавшее подписание закона о легализации медицинского каннабиса, отклонено.

Во вторник, 16 января, Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Постановление №7457-п, блокировавшее подписание закона о легализации медицинского каннабиса, отклонено.

Как известно, проект постановления об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом по законопроекту №7457 о легализации медицинского каннабиса зарегистрировала группа народных депутатов из фракции «Батькивщина».

Регистрация такого проекта делала невозможным подписание принятого законодательного акта Председателем Верховной Рады и Президентом. Разблокировать подписание документа можно путём отклонения проекта постановления.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, что Верховная Рада приняла как закон законопроект №7457, предусматривающий легализацию в Украине медицинского каннабиса.

Также известно, что Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса.

Добавим, кто и как сможет выращивать медицинский каннабис.

Кроме того, парламент снял ответственность с людей, которые по е-рецепту получат лекарства на основе каннабиса.

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