Высший совет правосудия пока решил не рассматривать обращение о давлении на судью во время обыска в Днепровском райсуде Киева

В ВСП решили дождаться объяснений от Государственного бюро расследований, а Оболонский райсуд Киева тем временем поддержал Днепровский райсуд.

Источник фото Высший совет правосудия

Высший совет правосудия 16 января решил отложить рассмотрение обращения собрания судей Днепровского районного суда города Киева о вмешательстве в деятельность суда при осуществлении правосудия, а также соответствующего сообщения судьи Днепровского райсуда Юлии Иваниной.

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи.

При этом без надлежащих на то оснований, сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, которые в то время находились в суде.

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд.

С требованием к ГБР соблюдать нормы закона 15 января обратился и Совет судей Украины.

Как сообщил докладчик по данному вопросу – председатель ВСП Григорий Усик, в Совет правосудия также поступило обращение собрания судей Оболонского районного суда города Киева. В обращении собрания судей отмечалось, что в случае подтверждения изложенных Днепровским райсудом фактов, собрание судей просит ВСП и Совет судей обратиться в компетентные органы с представлением о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение гарантий независимости судьи и подрыв доверия к суду.

Вместе с тем, Григорий Усик отметил, что Совет правосудия уже обратился в ГБР и к Генеральному прокурору с просьбой предоставить информацию о том, обращался ли прокурор или следователь по согласованию с прокурором, к следственному судье с ходатайством о проведении обыска в Днепровском райсуде Киева (а именно в кабинетах № 46 и 47) немедленно после завершения обыска в суде 9 января.

Также ВСП просит сообщить, рассмотрено ли соответствующее ходатайство следственным судьей и какое решение было судьей принято.

Кроме того, Совет правосудия попросил ГБР предоставить объяснения по поводу проведения неотложных обысков в Днепровском райсуде.

"Считаю, что нужно отложить рассмотрение вопроса до получения указанных информации и документов", - сообщил Григорий Усик.

Против переноса рассмотрения обращений Днепровского райсуда и судьи Юлии Иваниной высказался только член ВСП Сергей Бурлаков.

Таким образом, рассмотрение указанных обращений Совет правосудия намерен осуществить 23 января.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.