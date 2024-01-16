Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запускают Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, в том числе – распознавание лица

В Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

Высший совет правосудия пока решил не рассматривать обращение о давлении на судью во время обыска в Днепровском райсуде Киева

В ВСП решили дождаться объяснений от Государственного бюро расследований, а Оболонский райсуд Киева тем временем поддержал Днепровский райсуд.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников

Военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, будут бронироваться по новым правилам.

Верховная Рада приняла закон о хранении персональных данных украинцев на зарубежных серверах, являющийся частью мобилизационного законодательства

Финальная редакция содержит привязку реестра военнообязанных к единому реестру избирателей.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

  1. Публикации

Высший совет правосудия пока решил не рассматривать обращение о давлении на судью во время обыска в Днепровском райсуде Киева

15:28, 16 января 2024
В ВСП решили дождаться объяснений от Государственного бюро расследований, а Оболонский райсуд Киева тем временем поддержал Днепровский райсуд.
Высший совет правосудия пока решил не рассматривать обращение о давлении на судью во время обыска в Днепровском райсуде Киева
Источник фото Высший совет правосудия
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Высший совет правосудия 16 января решил отложить рассмотрение обращения собрания судей Днепровского районного суда города Киева о вмешательстве в деятельность суда при осуществлении правосудия, а также соответствующего сообщения судьи Днепровского райсуда Юлии Иваниной.

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи.

При этом без надлежащих на то оснований, сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, которые в то время находились в суде. 

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд. 

С требованием к ГБР соблюдать нормы закона 15 января обратился и Совет судей Украины.                                     

Как сообщил докладчик по данному вопросу – председатель ВСП Григорий Усик, в Совет правосудия также поступило обращение собрания судей Оболонского районного суда города Киева. В обращении собрания судей отмечалось, что в случае подтверждения изложенных Днепровским райсудом фактов, собрание судей просит ВСП и Совет судей обратиться в компетентные органы с представлением о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение гарантий независимости судьи и подрыв доверия к суду.

Вместе с тем, Григорий Усик отметил, что Совет правосудия уже обратился в ГБР и к Генеральному прокурору с просьбой предоставить информацию о том, обращался ли прокурор или следователь по согласованию с прокурором, к следственному судье с ходатайством о проведении обыска в Днепровском райсуде Киева (а именно в кабинетах № 46 и 47) немедленно после завершения обыска в суде 9 января.

Также ВСП просит сообщить, рассмотрено ли соответствующее ходатайство следственным судьей и какое решение было судьей принято.

Кроме того, Совет правосудия попросил ГБР предоставить объяснения по поводу проведения неотложных обысков в Днепровском райсуде.

"Считаю, что нужно отложить рассмотрение вопроса до получения указанных информации и документов", - сообщил Григорий Усик.

Против переноса рассмотрения обращений Днепровского райсуда и судьи Юлии Иваниной высказался только член ВСП Сергей Бурлаков.

Таким образом, рассмотрение указанных обращений Совет правосудия намерен осуществить 23 января.

 Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро