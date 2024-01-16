Вища рада правосуддя поки що вирішила не розглядати звернення щодо тиску на суддю під час обшуку в Дніпровському райсуді Києва

У ВРП вирішили дочекатися пояснень Державного бюро розслідувань, а Оболонський райсуд Києва тим часом підтримав Дніпровський райсуд

Джерело фото Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя 16 січня вирішила відкласти розгляд звернення зборів суддів Дніпровського районного суду міста Києва про втручання в діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також відповідного повідомлення судді Дніпровського райсуду Юлії Іваніної.

Нагадаємо, що 11 січня 2024 року збори суддів Дніпровського районного суду міста Києва повідомили про проведення в суді обшуку, який відбувся з численними порушеннями процесуального законодавства та без ухвали слідчого судді. При цьому, без належних на те підстав, співробітники ДБР здійснили обшуки і огляд багатьох людей, які на той час перебували в суді.

12 січня Верховний Суд звернувся до директора ДБР із заявою про неприпустимість тиску на суд. З вимогою до ДБР щодо необхідності дотримання норм закону 15 січня звернулася і Рада суддів України.

Як повідомив доповідач у зазначеному питанні – голова ВРП Григорій Усик, у Раду правосуддя також надійшло звернення зборів суддів Оболонського районного суду міста Києва, в якому зазначалося, що у разі підтвердження викладених Дніпровським райсудом фактів, збори суддів просять ВРП та РСУ звернутись до компетентних органів з поданням про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення гарантій незалежності судді та підрив довіри до суду.

Разом з тим, Григорій Усик зазначив, що Рада правосуддя вже звернулася до ДБР та Генерального прокурора щодо надання інформації про те, чи звертався прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у Дніпровському райсуді Києва (а саме в кабінетах № 46 та 47) негайно після завершення обшуку в суді 9 січня.

Також ВРП просить повідомити, чи розглянуте відповідне клопотання слідчим суддею та яке рішення було ним ухвалене.

Крім того, Рада правосуддя попросила ДБР надати пояснення щодо проведення невідкладних обшуків в Дніпровському райсуді.

«Вважаю, що треба відкласти розгляд питання до отримування вказаних інформації та документів», - повідомив Григорій Усик.

Проти відкладення розгляду звернень Дніпровського райсуду та судді Юлії Іваніної висловився лише член ВРП Сергій Бурлаков.

Відтак, розгляд вказаних звернень Рада правосуддя здійснить 23 січня.

Автор В’ячеслав Хрипун

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