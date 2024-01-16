Держгеокадастр повідомив про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік

З 12 січня витяги про нормативну грошову оцінку землі Державний земельний кадастр надає уже проіндексовану.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила про індексацію нормативної грошової оцінки земель за минулий рік.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України).

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