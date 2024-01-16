Били ногами по голове: в Киевской области произошла жестокая драка между 14-летними лицеистками, видео

Одна девушка била соперницу ногами по голове при других несовершеннолетних, снимавших это на видео.

В Киевской области в Белоцерковском районе в городе Тетиев между 14-летними лицеистками возникла ссора, которая переросла в драку. Видео распространилось соцсетями. Наблюдатели потасовки снимали схватку на телефон.

На кадрах можно увидеть, как одна девушка снимает куртку, подходит к другой и валит ее на землю. Школьнице, защищавшейся от агрессивной одноклассницы, удалось побороть нападающую и прижать ее к земле.

Один из подростков подошел к девушкам и помог нападающей освободиться от восторга. После этого она принялась бить соперницу руками по голове, а затем и ногами.

О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга соцсетей. Они разыскали родителей пострадавшего и начали проверку после получения заявления.

Уже установили всех участников конфликта, произошедшего 12 января в Тетиеве. Обе 14-летние девушки являются лицеистками местного учебного заведения. Между ними возникла ссора, во время которой одна из девушек избила другую руками и ногами.

Пострадавшую девушку направили на судебно медицинскую экспертизу, чтобы выяснить степень тяжести телесных повреждений. Это позволит дать событию окончательную квалификацию.

По факту побоев начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 126 УКУ).

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