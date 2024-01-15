На мосту Патона в Киеве затруднено движение транспорта в обоих направлениях

В Патрульной полиции Киева сообщили об усложненном движении транспорта в обоих направлениях на мосту Патона.
По информации полиции, на мосту произошло дорожно-транспортное происшествие.
«К сведению участников дорожного движения
В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!», - говорится в сообщении.
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