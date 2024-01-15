На мосту Патона в Киеве затруднено движение транспорта в обоих направлениях

На мосту произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Патрульной полиции Киева сообщили об усложненном движении транспорта в обоих направлениях на мосту Патона.

По информации полиции, на мосту произошло дорожно-транспортное происшествие.

«К сведению участников дорожного движения

В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!», - говорится в сообщении.

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