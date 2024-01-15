На мосту Патона у Києві ускладнений рух транспорту в обох напрямках

На мосту сталася дорожньо-транспортна пригода.

У Патрульній поліції Києва повідомили про ускладнений рух транспорту в обох напрямках на мосту Патона.

За інформацією поліції, на мосту сталася дорожньо-транспортна пригода.

«До уваги учасників дорожнього руху

У зв'язку з ДТП на мосту Патона, рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», - сказано у повідомленні.

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