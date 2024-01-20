Microsoft заявила про кібератаку хакерів з Midnight Blizzard, яких повʼязують з рф

Як пишуть у Microsoft, зловмисники викрали деякі електронні листи та документи.

Джерело фото: Bloomberg

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Корпорація Microsoft заявила про хакерську атаку з боку угруповання Midnight Blizzard (воно ж Nobelium), яке повʼязують з рф.

У своєму блозі Microsoft пише, що хакери отримали доступ до невеликого відсотка корпоративних облікових записів електронної пошти, включаючи членів команди вищого керівництва корпорації, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та низки інших підрозділів.

Сліди атаки виявили 12 січня, а відбулася вона в листопаді минулого року. Як пишуть у Microsoft, зловмисники викрали деякі електронні листи та документи.

У компанії зазначили, що розслідування вказує на те, хакери шукали інформацію, пов’язану з самою Midnight Blizzard.

У Microsoft підкреслили, що атака відбулася не через вразливість продуктів чи служб корпорації.

«На сьогоднішній день немає доказів того, що зловмисник мав будь-який доступ до клієнтських середовищ, виробничих систем, вихідного коду або систем ШІ», - наголосили у компанії.

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