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Ушел из жизни судья Хозяйственного суда Харьковской области

13:35, 20 января 2024
Оборвалась жизнь судьи Юрия Светличного.
Ушел из жизни судья Хозяйственного суда Харьковской области
Фото: facebook.com/kharkovgospsud
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В субботу, 20 января, ушел из жизни судья Хозяйственного суда Харьковской области Светличный Юрий Валентинович. Об этом сообщила пресс-служба Хозяйственного суда Харьковской области.

«Более 20 лет своей жизни Юрий Валентинович с честью исполнял свои профессиональные обязанности судьи, оставив после себя добрые дела и честно прожив свою земную жизнь.

В нашей памяти он навсегда останется хорошим другом, доброжелательным коллегой, надежным советчиком, профессионалом своего дела.

Пусть его душа навсегда обретет вечный покой, а светлые воспоминания будут о нем оставаться в сердцах и памяти всех, с кем он рядом прошел мир достойный жизненный путь.

Склоняя голову в глубокой скорби и разделяя боль утраты, выражаем искренние соболезнования семье и близким», - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича.

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