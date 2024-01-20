Оборвалась жизнь судьи Юрия Светличного.

Фото: facebook.com/kharkovgospsud

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 20 января, ушел из жизни судья Хозяйственного суда Харьковской области Светличный Юрий Валентинович. Об этом сообщила пресс-служба Хозяйственного суда Харьковской области.

«Более 20 лет своей жизни Юрий Валентинович с честью исполнял свои профессиональные обязанности судьи, оставив после себя добрые дела и честно прожив свою земную жизнь.

В нашей памяти он навсегда останется хорошим другом, доброжелательным коллегой, надежным советчиком, профессионалом своего дела.

Пусть его душа навсегда обретет вечный покой, а светлые воспоминания будут о нем оставаться в сердцах и памяти всех, с кем он рядом прошел мир достойный жизненный путь.

Склоняя голову в глубокой скорби и разделяя боль утраты, выражаем искренние соболезнования семье и близким», - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича.