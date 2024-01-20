Обірвалося життя судді Юрія Светлічного.

Фото: facebook.com/kharkovgospsud

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 20 січня, пішов з життя суддя Господарського суду Харківської області Светлічний Юрій Валентинович. Про це повідомила пресслужба Господарського суду Харківської області.

«Понад 20 років свого життя Юрій Валентинович з честю виконував свої професійні обов’язки судді, залишивши по собі добрі справи та чесно проживши своє земне життя.

У нашій пам’яті він назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своє справи.

Нехай його душа назавжди знайде вічний спокій, а світлі спогади про нього залишатимуться у серцях та пам’яті всіх, з ким він поруч пройшов світ гідний життєвий шлях.

Схиляючи голову у глибокій скорботі та розділяючи біль втрати, висловлюємо щирі співчуття родині та близьким», - сказано у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Валентиновича.