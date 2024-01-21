Змінено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН

У податковій нагадали, як змінився Порядок зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що було змінено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, 09.12.2023 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1154, якою внесені зміни до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165.

Змінено:

одну з ознак безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (збільшено суму сплати ПДВ з 1 млн гривень до 10 млн гривень). При цьому ознаку безумовної реєстрації в попередній редакції перенесено до показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість (далі – позитивна історія);

пункт 2 позитивної історії: показник буде спрацьовувати, якщо у платника протягом останніх 6 послідовних місяців 75 % податкового кредиту від усього обсягу придбання сформовано не більше, ніж по чотирьох УКТЗЕД та 75 % податкових зобов’язань від усього обсягу постачання – по одному УКТЗЕД. При цьому «загальне навантаження» (показник D) має бути більше 5 %;

пункт 5 позитивної історії: розрахунок показника щодо сплати ЄСВ із заробітної плати працівників змінено на сплату ПДФО. Показник буде спрацьовувати, якщо середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців більша суми ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати та середньомісячна чисельність у такому періоді не менше 5 осіб.

Додано нові показники позитивної історії:

пункт 8 – спрацьовує, якщо одночасно виконуються умови:

по усіх зупинених ПН/РК подані Пояснення;

по усіх Поясненнях, по яких настав граничний строк розгляду, прийняті позитивні рішення на користь платника;

у поточних ПН/РК зазначені УКТЗЕД, щодо яких були прийняті позитивні рішення;

відсутнє значне збільшення місячного обсягу ПДВ порівняно з попереднім роком по УКТЗЕД, по якому були прийняті позитивні рішення (у поточному періоді сума ПДВ у зареєстрованих ПН/РК не перевищує у 1,4 раза найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік);

щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;

пункт 9 – спрацьовує, якщо за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:

відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів;

своєчасно подана звітність;

своєчасно зареєстровані ПН/РК;

середньомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;

у поточному місяці «навантаження» (показник D) більше 5 % та відсутнє значне збільшення місячного обсягу ПДВ порівняно з попереднім роком (не більше ніж у 1,4 рази).

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