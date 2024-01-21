За $7500 обіцяв ухилянтам документи про непридатність до військової служби: судитимуть ділка

Чоловік за гроші обіцяв повпливати на лікарів та працівників Черкаського територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Фото: chk.gp.gov.ua

У Черкасах до суду скерували обвинувальний акт стосовно жителя м. Черкаси, який одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 40-річний чоловік за грошову винагороду в сумі 7500 доларів США обіцяв повпливати на лікарів та працівників Черкаського територіального центру комплектування і соціальної підтримки для одержання підробних медичних документів та прийняття рішення на їх підставі про визнання особи, яка мала намір уникнути призову, непридатною для проходження військової служби.

«Зловмисника затримано «на гарячом», під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що суд вже обрав ділку запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

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