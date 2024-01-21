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При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

Следствие поведения стороны обвинения, которое своими действиями значительно усложнило исследование важных доказательств судом, должно толковаться в пользу защиты, чтобы не поощрять обвинение к использованию таких приемов, - ВС

КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

Должница ссылалась на полиграф как доказательство неполучения ею денег взаймы при наличии расписки, – что решил Верховный Суд

Истец указал, что предоставил взаймы женщине 250 000 долларов США, в подтверждение чего та собственноручно написала долговую расписку и обязалась вернуть ему средства.

Размещение МАФов в контексте соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также правил благоустройства, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о порядке и условиях продления действия паспорта привязки временного сооружения.

  1. В Украине

За $7500 обещал уклонистам документы о непригодности к военной службе: будут судить дельца

07:57, 21 января 2024
Мужчина за деньги обещал повлиять на врачей и работников Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки.
За $7500 обещал уклонистам документы о непригодности к военной службе: будут судить дельца
Фото: chk.gp.gov.ua
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В Черкассах в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Черкассы, который получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 40-летний мужчина за денежное вознаграждение в сумме 7500 долларов США обещал повлиять на врачей и работников Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки для получения поддельных медицинских документов и принятия решения на их основании о признании лица, намеревающегося избежать призыва, непригодного для прохождения военной службы.

«Злоумышленник задержан «на горячем», при получении части неправомерной выгоды в сумме 4 000 долларов США», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что суд уже избрал дельцу меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

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