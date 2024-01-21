За $7500 обещал уклонистам документы о непригодности к военной службе: будут судить дельца

Мужчина за деньги обещал повлиять на врачей и работников Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Фото: chk.gp.gov.ua

В Черкассах в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Черкассы, который получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 40-летний мужчина за денежное вознаграждение в сумме 7500 долларов США обещал повлиять на врачей и работников Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки для получения поддельных медицинских документов и принятия решения на их основании о признании лица, намеревающегося избежать призыва, непригодного для прохождения военной службы.

«Злоумышленник задержан «на горячем», при получении части неправомерной выгоды в сумме 4 000 долларов США», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что суд уже избрал дельцу меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

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