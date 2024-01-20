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Принцип недопустимости оговорки в хозяйственном договоре об исключении или ограничении ответственности касается как производителей продукции, так и ее продавцов, - Большая Палата ВС

Закон об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции, не распространяется на отношения по возмещению ущерба, причиненного поставщиком вследствие нарушения условий договора поставки относительно параметров качества и производительности товара, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

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  1. В Украине

$7 000 с уклонистов за «зеленый коридор» в Румынию: на Закарпатье разоблачили схему

16:18, 20 января 2024
На Закарпатье заблокировали нелегальный канал пересечения границы.
$7 000 с уклонистов за «зеленый коридор» в Румынию: на Закарпатье разоблачили схему
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Закарпатье правоохранители заблокировали нелегальный канал пересечения границы, который организовал 33-летний житель Береговского района и привлек в сообщники местных мужчин. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

17 января правоохранители задержали одного из участников преступной группы при попытке переправить двух граждан в Румынию в обход пункта пропуска. Еще одного фигуранта правоохранители задержали по месту его жительства, где среди прочего обнаружили 7000 долларов, которые злоумышленник получил от уклонистов за организацию выезда.

«Организатора незаконного канала переправки и его пособника, выполнявшего роль таксиста, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения», - говорится в сообщении.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье владелец транспортных компаний организовал схему выезда уклонистов за границу.

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