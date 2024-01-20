На границе с Румынией разблокирован пункт пропуска «Дьяково-Халмеу»

Румынские фермеры завершили акцию протеста.

Фото: rayon.in.ua

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что пункт пропуска «Дякове-Халмеу» на границе с Румынией разблокирован. Об этом говорится в службе ведомства.

Днем 20 января румынские фермеры завершили акцию протеста.

«Сейчас румынские таможенники и пограничники начали принимать первые грузовые транспортные средства из Украины», - сказано в сообщении.

В ГПСУ добавляют, что сейчас перед КПП «Дьяково» выезд из Украины ожидает 30 грузовиков, в очереди – 638 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что польские автоперевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.

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