Польские автоперевозчики полностью разблокировали границу с Украиной

16 января польские перевозчики разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

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Во вторник, 16 января, польские автоперевозчики полностью завершили акции протеста на границе с Украиной. Об этом сообщила пресслужба ГПСУ.

Вечером было восстановлено движение грузового транспорта через последний остававшийся заблокированным пункт пропуска «Ягодин-Дорохуск».

Вчера в течение дня было завершено блокирование пунктов пропуска «Краковец» и «Рава-Русская». Этому предшествовало соглашение польских дальнобойщиков и правительством Польши.

Ранее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что договоренность польского правительства и перевозчиков – это важный шаг в правильном направлении, «подтверждающий действенность нынешнего правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском».

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