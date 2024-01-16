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Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

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Польські перевізники домовилися з урядом і призупиняють протест на кордоні: дата і час

13:29, 16 січня 2024
Польські перевізники припинять блокаду кордону, - ухвалено рішення.
Польські перевізники домовилися з урядом і призупиняють протест на кордоні: дата і час
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Польські перевізники досягли згоди з урядом і призупиняють свій протест на кордоні у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Про це повідомив Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, передає Reuters.

«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», – сказав Борковський.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію у вівторок о 13:00 за київським часом, під час якої має бути підписана угода з перевізниками.

Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця.

Тим не менш, перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.

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