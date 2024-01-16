Португалія досягла обмеженого прогресу в запобіганні корупції серед депутатів, суддів і прокурорів, — Рада Європи

Повідомляється, що Португалія задовільно виконала три з 15 рекомендацій, які орган Ради Європи раніше дав країні, а решту 12 було виконано лише «частково».

Антикорупційна організація Ради Європи GRECO дійшла висновку, що Португалія досягла обмеженого прогресу в запобіганні корупції серед депутатів, суддів і прокурорів. Про це йдеться у звіті GRECO.

У другому звіті четвертого раунду перевірки виконання рекомендацій, наданих у цій сфері, GRECO констатує, що Португалія задовільно виконала лише три з 15 рекомендацій. Решта 12 рекомендацій були "частково виконані".

GRECO вважає, що рівень виконання рекомендацій залишається "глобально незадовільним" і просить португальську владу представити до кінця року звіти про прогрес, досягнутий у виконанні рекомендацій, які ще не виконані.

Що стосується членів парламенту, GRECO вважає, що ефективність переглянутого Регламенту Асамблеї республіки, який покликаний забезпечити більш передбачуваний законодавчий процес і зменшує кількість внесених в останню хвилину питань до порядку денного, не може бути оцінена повною мірою.

"Чинні правила і положення для членів парламенту все ще не вирішують належним чином питання можливої взаємодії між депутатами і третіми особами, а також не встановлюють покарання за неналежні дії", – зазначили в GRECO, додавши, що досі не було проведено оцінку ефективності системи запобігання конфлікту інтересів для народних депутатів.

Організація також зазначила, що Орган прозорості, відповідальний за оцінку декларацій про доходи та інтереси народних депутатів, ще не працює в повному обсязі, а встановлені правила ще не передбачають адекватних санкцій за незначні порушення з боку народних депутатів.

Що стосується суддів, то у звіті зазначено, що база даних, яка дозволяє отримати онлайн доступ до остаточних рішень судів першої інстанції, ще не функціонує.

У звіті також йдеться про поліпшення у зміцненні складу рад суддів для забезпечення незалежності суддів і про те, що метод відбору суддів Верховного Суду "залишається незмінним".

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