Португалия достигла ограниченного прогресса в предотвращении коррупции среди депутатов, судей и прокуроров, — Совет Европы

Сообщается, что Португалия удовлетворительно выполнила три из 15 рекомендаций, которые орган Совета Европы ранее дал стране, а остальные 12 были выполнены только частично.

Антикоррупционная организация Совета Европы GRECO пришла к выводу, что Португалия достигла ограниченного прогресса в предотвращении коррупции среди депутатов, судей и прокуроров. Об этом говорится в отчете GRECO.

Во втором отчете четвертого раунда проверки выполнения рекомендаций, предоставленных в этой сфере, GRECO констатирует, что Португалия удовлетворительно выполнила всего три из 15 рекомендаций. Остальные 12 рекомендаций были "частично выполнены".

GRECO считает, что уровень выполнения рекомендаций остается "глобально неудовлетворительным" и просит португальские власти представить до конца года отчеты о прогрессе, достигнутым в выполнении еще не выполненных рекомендаций.

Что касается членов парламента, GRECO считает, что эффективность пересмотренного Регламента Ассамблеи республики, призванного обеспечить более предполагаемый законодательный процесс и уменьшает количество внесенных в последнюю минуту вопросов в повестку дня, не может быть оценена в полной мере.

"Действующие правила и положения для членов парламента все еще не решают должным образом вопрос возможного взаимодействия между депутатами и третьими лицами, а также не устанавливают наказание за ненадлежащие действия", - отметили в GRECO, добавив, что до сих пор не была проведена оценка эффективности системы предотвращения конфликта интересов для народных депутатов.

Организация также отметила, что Орган прозрачности, ответственный за оценку деклараций о доходах и интересах народных депутатов, еще не работает в полном объеме, а установленные правила еще не предусматривают адекватные санкции за незначительные нарушения со стороны народных депутатов.

Что касается судей, то в отчете указано, что база данных, позволяющая получить онлайн доступ к окончательным решениям судов первой инстанции, еще не функционирует.

В отчете также говорится об улучшении в укреплении состава советов судей для обеспечения независимости судей и о том, что метод отбора судей Верховного Суда "остается неизменным".

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