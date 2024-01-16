Воровали деньги с банковских счетов людей: на Житомирщине заключенные организовали мошеннический колл-центр

Они представлялись работниками банка и сообщали о якобы поступлении денежной помощи от государства, просили назвать реквизиты банковского счета и код подтверждения.

В Житомирской области четырем заключенным исправительной колонии сообщено о подозрении в мошенничестве, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, группа осужденных, находящихся в учреждении отбывания наказаний за различные преступления, организовали мошеннический колл-центр. Они ложным путем снимали деньги с банковских счетов граждан.

Подозреваемые в телефонных разговорах представлялись работниками банка и сообщали о якобы поступлении денежной помощи от государства.

Для перечисления денежных средств необходимо назвать реквизиты банковского счета и код подтверждения, которые поступали смс-сообщениями.

Люди выполняли указания мошенников и мгновенно избавлялись от определенных сумм, ничего не подозревая. Со счетов отдельных доверчивых граждан заключенные с помощью мобильного телефона снимали деньги свыше десяти раз.

По предварительным данным, от мошеннических действий пострадало около десятка жителей разных областей. Их количество, вероятно, больше. Пострадавшие – пенсионеры, граждане социально уязвимой категории, родные военнослужащих.

Мошеннический колл-центр в исправительной колонии действовал на протяжении января-августа 2023 года.

Во время обысков в камерах учреждения изъяли наличные деньги в долларах США, евро, российских рублях, что в гривневом эквиваленте составляет почти 60 тыс грн, 13 мобильных телефонов, сим-карты, модем для беспроводного интернета, банковские карты, блокноты с черновыми записями.

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