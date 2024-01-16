Крали гроші з банківських рахунків людей: на Житомирщині в’язні організували шахрайський кол-центр

Вони представлялися працівниками банку і повідомляли про нібито надходження грошової допомоги від держави, просили назвати реквізити банківського рахунку та код підтвердження.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині чотирьом в’язням виправної колонії повідомлено про підозру у шахрайстві, повідомляє обласна прокуратура.



За даними слідства, група засуджених, які наразі перебувають в установі відбування покараньза різні злочини, організували шахрайський кол-центр. Вони обманним шляхом знімали гроші з банківських рахунків громадян.



Підозрювані у телефонних розмовах представлялися працівниками банку і повідомляли про нібито надходження грошової допомоги від держави.



Для перерахунку коштів необхідно назвати реквізити банківського рахунку та код підтвердження, які надходили смс-повідомленнями.



Люди виконували вказівки шахраїв та миттєво позбувалися певних сум, нічого не підозрюючи. З рахунків окремих довірливих громадян в’язні за допомогою мобільного телефону знімали гроші понад десять разів.



За попередніми даними, від шахрайських дій постраждало близько десятка жителів різних областей. Їх кількість, ймовірно, є більшою. Потерпілі – пенсіонери, громадяни соціально вразливої категорії, рідні військовослужбовців.



Шахрайський кол-центр у виправній колонії діяв упродовж січня-серпня 2023 року.



Під час обшуків у камерах установи вилучили готівку у доларах США, євро, російських рублях, що у гривневому еквіваленті становить майже 60 тис грн, 13 мобільних телефонів, сім-картки, модем для бездротового інтернету, банківські картки, блокноти з чорновими записами.

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