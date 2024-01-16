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Крали гроші з банківських рахунків людей: на Житомирщині в’язні організували шахрайський кол-центр

19:33, 16 січня 2024
Вони представлялися працівниками банку і повідомляли про нібито надходження грошової допомоги від держави, просили назвати реквізити банківського рахунку та код підтвердження.
Крали гроші з банківських рахунків людей: на Житомирщині в’язні організували шахрайський кол-центр
Фото: Житомирська обласна прокуратура
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На Житомирщині чотирьом в’язням виправної колонії повідомлено про підозру у шахрайстві, повідомляє обласна прокуратура. 

За даними слідства, група засуджених, які наразі перебувають в установі відбування покараньза різні злочини, організували шахрайський кол-центр. Вони обманним шляхом знімали гроші з банківських рахунків громадян.

Підозрювані у телефонних розмовах представлялися працівниками банку і повідомляли про нібито надходження грошової допомоги від держави.

Для перерахунку коштів необхідно назвати реквізити банківського рахунку та код підтвердження, які надходили смс-повідомленнями.

Люди виконували вказівки шахраїв та миттєво позбувалися певних сум, нічого не підозрюючи. З рахунків окремих довірливих громадян в’язні за допомогою мобільного телефону знімали гроші понад десять разів.

За попередніми даними, від шахрайських дій постраждало близько десятка жителів різних областей. Їх кількість, ймовірно, є більшою. Потерпілі – пенсіонери, громадяни соціально вразливої категорії, рідні військовослужбовців.

Шахрайський кол-центр у виправній колонії діяв упродовж січня-серпня 2023 року.

Під час обшуків у камерах установи вилучили готівку у доларах США, євро, російських рублях, що у гривневому еквіваленті становить майже 60 тис грн, 13 мобільних телефонів, сім-картки, модем для бездротового інтернету, банківські картки, блокноти з чорновими записами.

 

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