Серіали «Спадкоємці», «Ведмідь», «Сварка»: стали відомі переможці телепремії «Еммі»

Американська телевізійна академія оголосила переможців 75-ї головної американської премії в галузі телебачення «Еммі», яка вважається телевізійним аналогом премії «Оскар». Про це повідомляє Variety.
Переможцями стали серіали «Спадкоємці» від HBO та «Ведмідь» від Hulu, які отримали по шість нагород. 5 статуеток вручили команді мінісеріалу «Сварка» (BEEF).
Нагороду найкращого розважального шоу в прямому етері отримала трансляція концерту Елтона Джона – "Елтон Джон у прямому ефірі: Прощання зі стадіону "Доджер". Крім того, шоу отримало статус EGOT, який присуджується артистам, що виграли премії "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".
Список лауреатів 75-ї премії "Еммі":
- Найкращий драматичний серіал – "Спадкоємці" (Succession від НВО);
- Актор головної ролі у драматичному серіалі – Кіран Калкін ("Спадкоємці");
- Акторка головної ролі у драматичному серіалі – Сара Снук ("Спадкоємці");
- Актор другого плану в драматичному серіалі – Метью Макфейден ("Спадкоємці");
- Акторка другого плану в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж ("Білий лотос");
- Найкращий комедійний серіал – "Ведмідь" (The Bear);
- Актор головної ролі у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь");
- Акторка головної ролі у комедійному серіалі – Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт");
- Актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь");
- Акторка другого плану в комедійному серіалі – Айо Едебірі ("Ведмідь");
- Найкращий мінісеріал – "Сварка" (Beef);
- Актор головної ролі у мінісеріалі серіалі – Стівен Юн ("Сварка");
- Акторка головної ролі у мінісеріалі серіалі – Алі Вонґ ("Сварка");
- Актор другого плану в мінісеріалі серіалі – Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах");
- Акторка другого плану в мінісеріалі серіалі – Нісі Неш-Беттс ("Дамер – чудовисько: історія Джеффрі Дамера");
- Найкращий сценарій драматичного серіалу – Джессі Армстронг ("Спадкоємці");
- Найкращий сценарій мінісеріалу серіалу – Лі Сон Джин (Сварка");
- Найкраща режисура драматичного серіалу – Марк Майлод ("Спадкоємці");
- Найкращий сценарій комедійного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь");
- Найкраща режисура драматичного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь");
- Найкраща розважальна програма – "Ефір Елтона Джона: Прощання зі стадіону Доджерс";
- Найкраще реаліті-шоу/змагання – "Королівські перегони Ру Пола" (RuPaul's Drag Race);
- Найкраще розмовне телешоу – "Щоденне шоу з Тревором Ноа";
- Найкраще ток-шоу – "Події минулого тижня з Джоном Олівером".
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