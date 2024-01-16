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Серіали «Спадкоємці», «Ведмідь», «Сварка»: стали відомі переможці телепремії «Еммі»

12:36, 16 січня 2024
Крім того, серед переможців телешоу — концерт Елтона Джона.
Серіали «Спадкоємці», «Ведмідь», «Сварка»: стали відомі переможці телепремії «Еммі»
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Американська телевізійна академія оголосила переможців 75-ї головної американської премії в галузі телебачення «Еммі», яка вважається телевізійним аналогом премії «Оскар». Про це повідомляє Variety.

Переможцями стали серіали «Спадкоємці» від HBO та «Ведмідь» від Hulu, які отримали по шість нагород. 5 статуеток вручили команді мінісеріалу «Сварка» (BEEF).

Нагороду найкращого розважального шоу в прямому етері отримала трансляція концерту Елтона Джона – "Елтон Джон у прямому ефірі: Прощання зі стадіону "Доджер". Крім того, шоу отримало статус EGOT, який присуджується артистам, що виграли премії "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".

Список лауреатів 75-ї премії "Еммі":

  • Найкращий драматичний серіал – "Спадкоємці" (Succession від НВО);
  • Актор головної ролі у драматичному серіалі – Кіран Калкін ("Спадкоємці");
  • Акторка головної ролі у драматичному серіалі – Сара Снук ("Спадкоємці");
  • Актор другого плану в драматичному серіалі – Метью Макфейден ("Спадкоємці");
  • Акторка другого плану в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж ("Білий лотос");
  • Найкращий комедійний серіал – "Ведмідь" (The Bear);
  • Актор головної ролі у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь");
  • Акторка головної ролі у комедійному серіалі – Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт");
  • Актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь");
  • Акторка другого плану в комедійному серіалі – Айо Едебірі ("Ведмідь");
  • Найкращий мінісеріал – "Сварка" (Beef);
  • Актор головної ролі у мінісеріалі серіалі – Стівен Юн ("Сварка");
  • Акторка головної ролі у мінісеріалі серіалі – Алі Вонґ ("Сварка");
  • Актор другого плану в мінісеріалі серіалі – Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах");
  • Акторка другого плану в мінісеріалі серіалі – Нісі Неш-Беттс ("Дамер – чудовисько: історія Джеффрі Дамера");
  • Найкращий сценарій драматичного серіалу – Джессі Армстронг ("Спадкоємці");
  • Найкращий сценарій мінісеріалу серіалу – Лі Сон Джин (Сварка");
  • Найкраща режисура драматичного серіалу – Марк Майлод ("Спадкоємці");
  • Найкращий сценарій комедійного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь");
  • Найкраща режисура драматичного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь");
  • Найкраща розважальна програма – "Ефір Елтона Джона: Прощання зі стадіону Доджерс";
  • Найкраще реаліті-шоу/змагання – "Королівські перегони Ру Пола" (RuPaul's Drag Race);
  • Найкраще розмовне телешоу – "Щоденне шоу з Тревором Ноа";
  • Найкраще ток-шоу – "Події минулого тижня з Джоном Олівером".

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