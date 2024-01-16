Сериалы «Наследники», «Медведь», «Ссора»: стали известны победители телепремии «Эмми»

Американская телевизионная академия объявила победителей 75-й главной американской премии в области телевидения "Эмми", которая считается телевизионным аналогом премии "Оскар". Об этом сообщает Variety.
Победителями стали сериалы "Наследники" от HBO и "Медведь" от Hulu, получившие по шесть наград. 5 статуэток вручили команде минисериала «Ссора» (BEEF).
Награду лучшего развлекательного шоу в прямом эфире получила трансляция концерта Элтона Джона – "Элтон Джон в прямом эфире: Прощание со стадиона "Доджер". Кроме того, шоу получило статус EGOT, присуждаемый артистам, выигравшим премии "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони".
Список лауреатов 75-й премии «Эмми»:
- Лучший драматический сериал – "Наследники" (Succession от НПО);
- Актер главной роли в драматическом сериале – Киран Калкин ("Наследники");
- Актриса главной роли в драматическом сериале – Сара Снук ("Наследники");
- Актер второго плана в драматическом сериале – Мэтью Макфейден ("Наследники");
- Актриса второго плана в драматическом сериале – Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
- Лучший комедийный сериал – "Медведь" (The Bear);
- Актер главной роли в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт ("Медведь");
- Актриса главной роли в комедийном сериале – Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботт");
- Актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак ("Медведь");
- Актриса второго плана в комедийном сериале – Айо Эдебири ("Медведь");
- Лучший минисериал – "Ссора" (Beef);
- Актер главной роли в минисериале сериале – Стивен Юн ("Ссора");
- Актриса главной роли в минисериале сериале – Али Вонг ("Ссора");
- Актер второго плана в минисериале сериале – Пол Уолтер Гаузер ("Черная птица");
- Актриса второго плана в минисериале сериале – Ниси Нэш-Беттс ("Дамер – чудовище: история Джеффри Дамера");
- Лучший сценарий драматического сериала – Джесси Армстронг ("Наследники");
- Лучший сценарий минисериала сериала – Ли Сон Джин (Ссора);
- Лучшая режиссура драматического сериала – Марк Майлод ("Наследники");
- Лучший сценарий комедийного сериала – Кристофер Сторер ("Медведь");
- Лучшая режиссура драматического сериала – Кристофер Сторер ("Медведь");
- Лучшая развлекательная программа – "Эфир Элтона Джона: Прощание со стадиона Доджерс";
- Лучшее реалити-шоу/соревнование – "Королевская гонка Ру Пола" (RuPaul's Drag Race);
- Лучшее разговорное телешоу – "Ежедневное шоу с Тревором Ноа";
- Лучшее ток-шоу - "События прошлой недели с Джоном Оливером".
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.