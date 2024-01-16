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Сериалы «Наследники», «Медведь», «Ссора»: стали известны победители телепремии «Эмми»

12:36, 16 января 2024
Кроме того, среди победителей телешоу – концерт Элтона Джона.
Сериалы «Наследники», «Медведь», «Ссора»: стали известны победители телепремии «Эмми»
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Американская телевизионная академия объявила победителей 75-й главной американской премии в области телевидения "Эмми", которая считается телевизионным аналогом премии "Оскар". Об этом сообщает Variety.

Победителями стали сериалы "Наследники" от HBO и "Медведь" от Hulu, получившие по шесть наград. 5 статуэток вручили команде минисериала «Ссора» (BEEF).

Награду лучшего развлекательного шоу в прямом эфире получила трансляция концерта Элтона Джона – "Элтон Джон в прямом эфире: Прощание со стадиона "Доджер". Кроме того, шоу получило статус EGOT, присуждаемый артистам, выигравшим премии "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони".

Список лауреатов 75-й премии «Эмми»:

  • Лучший драматический сериал – "Наследники" (Succession от НПО);
  • Актер главной роли в драматическом сериале – Киран Калкин ("Наследники");
  • Актриса главной роли в драматическом сериале – Сара Снук ("Наследники");
  • Актер второго плана в драматическом сериале – Мэтью Макфейден ("Наследники");
  • Актриса второго плана в драматическом сериале – Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
  • Лучший комедийный сериал – "Медведь" (The Bear);
  • Актер главной роли в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт ("Медведь");
  • Актриса главной роли в комедийном сериале – Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботт");
  • Актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак ("Медведь");
  • Актриса второго плана в комедийном сериале – Айо Эдебири ("Медведь");
  • Лучший минисериал – "Ссора" (Beef);
  • Актер главной роли в минисериале сериале – Стивен Юн ("Ссора");
  • Актриса главной роли в минисериале сериале – Али Вонг ("Ссора");
  • Актер второго плана в минисериале сериале – Пол Уолтер Гаузер ("Черная птица");
  • Актриса второго плана в минисериале сериале – Ниси Нэш-Беттс ("Дамер – чудовище: история Джеффри Дамера");
  • Лучший сценарий драматического сериала – Джесси Армстронг ("Наследники");
  • Лучший сценарий минисериала сериала – Ли Сон Джин (Ссора);
  • Лучшая режиссура драматического сериала – Марк Майлод ("Наследники");
  • Лучший сценарий комедийного сериала – Кристофер Сторер ("Медведь");
  • Лучшая режиссура драматического сериала – Кристофер Сторер ("Медведь");
  • Лучшая развлекательная программа – "Эфир Элтона Джона: Прощание со стадиона Доджерс";
  • Лучшее реалити-шоу/соревнование – "Королевская гонка Ру Пола" (RuPaul's Drag Race);
  • Лучшее разговорное телешоу – "Ежедневное шоу с Тревором Ноа";
  • Лучшее ток-шоу - "События прошлой недели с Джоном Оливером".

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