Польские перевозчики договорились с правительством и приостанавливают протест на границе: дата и время

Польские перевозчики прекратят блокаду границы, – принято решение.

Польские перевозчики добились согласия с правительством и приостанавливают свой протест на границе в среду, 17 января, с 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, передает Reuters.

«Это не конец, но протест будет приостановлен... Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство», - сказал Борковский.

Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию во вторник в 13:00 по киевскому времени, во время которой должно быть подписано соглашение с перевозчиками.

Польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медице после того, как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца.

Тем не менее, перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украино-польской границе.

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