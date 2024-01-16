Польські перевізники розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

Блокада пунктів пропуску «Краківець» та «Рава-Руська» завершена.

Фото: slovoidilo.ua

Державна прикордонна служба України повідомила, що польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Про це йдеться у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.

«Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. На даний час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок», - сказано у повідомленні.

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Раніше ми писали, що польські перевізники домовилися з урядом і призупиняють протест на кордоні.

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