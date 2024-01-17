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  1. Суд інфо

Звернення до Європейського суду з прав людини: як заповнити формуляр заяви

22:42, 17 січня 2024
Європейський суд із прав людини не розглядає неправильно оформлені заяви.
Звернення до Європейського суду з прав людини: як заповнити формуляр заяви
Фото: koda.gov.ua

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповіли, як заповнити заяву до ЄСПЛ.  Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Кожна заява, відповідно до статті 34 Конвенції, подається на бланку, наданому Секретаріатом, якщо Суд не вирішить інакше. Заява повинна містити всю інформацію, яка вимагається у відповідних частинах формуляру.

В ній мають бути зазначені:

- ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника і, якщо заявник є юридичною особою, повна назва, дата створення чи реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційна адреса;

- якщо у заявника є представник, ім’я останнього, адреса, номери телефону і факсу та електронна адреса;

- якщо у заявника є представник, дата та оригінал підпису заявника в розділі формуляру, відведеного для довіреності; також у цьому розділі формуляру має бути оригінал підпису представника на підтвердження його/її згоди діяти в інтересах заявника;

- найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява;

- стислий і розбірливий виклад фактів;

- стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів;

- стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у статті 35 § 1 Конвенції.

Стислого викладу у формулярі має бути достатньою для того, щоб Суд міг визначити суть та обсяг заяви, не звертаючись до інших документів. Проте, заявник може доповнити цю інформацію у вигляді додатків до формуляру з викладом подробиць щодо фактів, стверджуваних порушень Конвенції та відповідних аргументів. Ця інформація повинна бути викладена не більше, ніж на 20-ти сторінках.

Формуляр повинен бути підписаний заявником чи його представником.

До нього слід додати:

- копії документів щодо судових та інших рішень чи заходів, на які скаржиться заявник;

- копії документів та рішень, які показують, що заявник використав усі внутрішні засоби правового захисту, а також дотримався терміну, вказаного у статті 35 § 1 Конвенції;

-  за наявності, копії документів стосовно будь-якої іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання, які мають відношення до справи;

- якщо заявник є юридичною особою, документ(и) на підтвердження того, що фізична особа, яка подала заяву, має право або уповноважена представляти інтереси заявника.

Документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.

Заявники, які не бажають оприлюднення перед громадськістю даних про свою особу, мають це зазначити і також викласти підстави, які б виправдовували такий відступ від загального правила про вільний доступ громадськості до інформації щодо провадження в Суді. Суд може задовольнити запит про анонімність або надати її з власної ініціативи.

У відомстві зауважили, що офіційними мовами Європейського суду з прав людини є англійська і французька, проте індивідуальна заява має бути викладена у письмовій формі мовою однієї з держав, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

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