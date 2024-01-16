Польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной

Блокада пунктов пропуска «Краковец» и «Рава-Русская» завершена.

Фото: slovoidilo.ua

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что польские перевозчики завершили блокировку границы перед пунктами пропуска «Краковец» и «Рава-Русская». Об этом говорится в пресс-службе ГНСУ.

Отмечается, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

«Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков», - сказано в сообщении.

Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании международных перевозок

Ранее мы писали, что польские перевозчики договорились с правительством и приостанавливают протест на границе.

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