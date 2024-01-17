Польські автоперевізники повністю розблокували кордон з Україною

16 січня польські перевізники розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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У вівторок, 16 січня, польські автоперевізники повністю завершили акції протесту на кордоні з Україною. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Увечері було відновлено рух вантажного транспорту через останній заблокований пункт пропуску «Ягодин-Дорохуськ».

Вчора протягом дня було завершено блокування пунктів пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Цьому передувала угода польських далекобійників та урядом Польщі.

Раніше посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що домовленість польського уряду та перевізників – це важливий крок у правильному напрямку, «який підтверджує дієвість нинішнього уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском»

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