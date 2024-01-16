Треба зробити все можливе, щоб протести перевізників не відновились, — посол України у Польщі Зварич

Посол України у Варшаві Василь Зварич зазначив, що немає жодних питань, які би країни не могли врегулювати шляхом діалогу і взаєморозуміння.

Фото: lnu.edu.ua

Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що домовленість польського уряду та перевізників –це важливий крок у правильному напрямку, «який підтверджує дієвість нинішнього уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском». Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

Зварич наголосив на готовності Києва співпрацювати з Варшавою для вирішення проблемних питань і додав, що нинішня домовленість лише «відкриває новий етап» діалогу між сторонами.

«Тому ми сподіваємося, що на цьому новому етапі ми зробимо все можливе, щоб протести перевізників не відновилися. Я вважаю, що немає жодних питань, які би Україна і Польща зі своїм потенціалом і взаємною політичної волею не могли врегулювати шляхом діалогу і взаєморозуміння», – додав Зварич.

Нагадаємо, 16 січня польські перевізники розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною.

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