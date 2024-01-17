Олег Бачун замість нового суду отримав кваліфікаційне оцінювання

Колишній голова Окружного адміністративного суду Києва планував перевестися у Київський окружний адміністративний суд, але ВККС вирішила інакше.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 16 січня 2024 року відмовила голові Окружного адміністративного суду міста Києва у 2006-2010 роках Олегу Бачуну у переведенні в Київський окружний адміністративний суд.

У 2023 році Олег Бачун звернувся у Вищу раду правосуддя із заявою про переведення в інший суд у зв’язку з ліквідацією у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва. Перевестися Олег Бачун хотів в Київський окружний адміністративний суд (КОАС).

Вища рада правосуддя скерувала заяву Олега Бачуна у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Під час засідання ВККС Олег Бачун повідомив, що «повноцінним» суддею ОАС міста Києва, навіть після поновлення на посаді у 2021 році, він так і не став, оскільки не був зарахований у штат ОАС міста Києва.

«Я не зарахований в штат жодного суду, я не отримую суддівську винагороду. Однак я хочу працювати, я хочу здійснювати правосуддя. Прошу перевести мене з суду, який знаходиться у стадії ліквідації, в діючий суд», - розповів Олег Бачун членам Комісії.

Також він зазначив, що вже тривалий час не подає декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки з причин не зарахування в штат суду «де-юре не є суддею».

Втім, доповідач – член ВККС Олексій Омельян повідомив, що у грудні 2023 року набули чинності зміни у Закон «Про судоустрій і статус суддів» (закон 3511-IX, він же 10140-д).

Згідно з новою редакцію Закону, відтепер переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня у разі реорганізації або ліквідації суду, в якому такий суддя обіймає посаду, може здійснюватися без конкурсу виключно після підтвердження таким суддею відповідності займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково.

Тобто, щоб потрапити у Київський окружний адміністративний суд, Олег Бачун має вдало пройти процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів.

Відтак, ВККС не тільки відмовилася внести у Вищу раду правосуддя рекомендацію про переведення Олега Бачуна на посаду судді КОАС, однак й призначила йому кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді.

«У мене тепер запитань ще більше, ніж до приходу до вас. Я виходжу звідси з великим не зрозумінням вашого рішення», - наостанок повідомив членам ВККС Олег Бачун.

Нагадаємо, що Олег Бачун був звільнений з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва за порушення присяги судді ще у 2010 році. Сам Олег Бачун та його адвокати, втім, неодноразово заявляли, що вважають звільнення судді «політичною розправою» з боку тодішньої влади.

У 2017 році, разом з групою інших екс-суддів, Олег Бачун виграв процес у ЄСПЛ (справа «Куликов та інші проти України»), внаслідок чого його справа була переглянута в Україні.

26 січня 2021 року Вища рада правосуддя відмовила у звільненні Олега Бачуна з посади судді ОАС міста Києва.

Автор В’ячеслав Хрипун

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