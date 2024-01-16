Словаччина не допустить, щоб Угорщину позбавили права голосу в ЄС, — прем'єр Роберт Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав ініціативу позбавити Угорщину права голосу в ЄС «атакою на Угорщину».

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна ветуватиме будь-які рішення, спрямовані на обмеження прав Угорщини в ЄС. Про це він сказав під час зустрічі у Будапешті з угорським візаві Віктором Орбаном 16 січня, повідомляє SITA.

«Як прем'єр-міністр Словаччини, я б ніколи не погодився з тим, щоб країну карали за те, що вона бореться за свій суверенітет і за свої національні інтереси», - сказав він, додавши, що будь-яке обмеження прав Угорщини вимагає згоди всіх країн-членів ЄС.

Також Фіцо підтримав блокування Орбаном 50 млрд. євро для України.

«Я, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словацької Республіки, заявляю, що ніколи не погоджуся з такою атакою на Угорщину, оскільки це суперечить моїм поглядам на важливість суверенітету та захисту національно-державних інтересів окремих країн-членів ЄС», - підсумував Фіцо.

Раніше Віктор Орбан заявив, що план допомоги Україні на €50 млрд «порушує суверенітет ЄС».

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