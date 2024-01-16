Місцевим органам повернуть право бути замовником ремонтних робіт: Рада заробила перший крок

Парламент ухвалив за основу законопроект, який повертає органам місцевого самоврядування право замовляти ремонт чи відновлення об’єктів інфраструктури та житлових будинків.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №10202, який розширює повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва та створює правові механізми для делегування (передачі) права на вчинення дій (заходів) замовника будівництва, визначених законодавством, на підставі та у межах встановлених договором доручення.

«Законопроект №10202 повертає органам місцевого самоврядування повноцінне право на замовлення ремонту чи комплексного відновлення об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, а також житлових будинків», - повідомив один з авторів законопроекту Віталій Безгін, народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

За його словами, проєкт також надає можливість делегувати такі функції місцевим державним адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, а також комунальним підприємствам відповідного спрямування (наприклад, водоканалу у сфері водопостачання чи каналізації тощо).

«Зрештою, проєкт зменшує ризики відмов щодо проєктів відновлення об’єктів інфраструктури з боку ДІАМ чи навіть візитів правоохоронних органів до місцевого самоврядування, коли мова банально йде про ремонт гуртожитків чи лікарень, зруйнованих через агресію рф», - додав він.

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