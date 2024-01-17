На човні планували потрапити за кордон: затримали ухилянтів

Чоловіки планували дістатись суміжної країни через Дністер за допомогою човна.

Фото: ДПСУ

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили легковик з ухилянтами неподалік державного кордону.

В салоні транспортного засобу окрім водія перебувало ще двоє пасажирів. Чоловіки запевняли охоронців рубежів, що вони слідують на запрошення друга в один із населених пунктів прикордоння. Однак версія подорожніх зазнала провалу – у багажнику автомобіля виявили надувний човен.

«Як з’ясувалося під час бесіди, мешканці Київщини, 32 та 35 років, планували дістатись суміжної країни через Дністер за допомогою човна. А «допомогти» їм у цьому зголосився 47-річний мешканець Могилів-Подільської громади, його «клієнти» знайшли в інтернеті. Вартість послуги складала 7 тисяч доларів США з кожного», - сказано у повідомленні.

У ДПСУ додають, що затримані будуть нести відповідальність за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Перевізнику ж загрожує покарання, передбачене ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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