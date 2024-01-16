Використання у 2024 році держслужбовцем відпусток за останній відпрацьований робочий рік: роз’яснення НАДС

У НАДС вказали на особливості використання у 2024 році державним службовцем щорічних відпусток за останній відпрацьований робочий рік.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо використання у 2024 році державним службовцем щорічних відпусток за останній відпрацьований робочий рік.

Робочий рік - це період часу, який за тривалістю рівний календарному року (12 місяців), але на відміну від календарного року обчислюється для кожного державного службовця не з 1 січня, а з дати призначення на посаду державної служби в державному органі.

У НАДС зазначають, що щорічна основна оплачувана відпустка державному службовцю надається за робочий рік, відлік якого починається з дати призначення на посаду державної служби в державному органі, відповідно до затвердженого графіка.

Право на щорічну основну оплачувану відпустку у державного службовця, який працює у державному органі понад один рік, виникає відразу з початком його нового робочого року.

«Виникнення у державних службовців права на додаткову оплачувану відпустку за стаж державної служби, що належить до щорічних відпусток, та її тривалість залежить не від відпрацьованого у відповідному році часу, а від наявності відповідного стажу державної служби, тобто право використати додаткову оплачувану відпустку за стаж державної служби виникає з конкретної дати (приведеної дати).

Разом з тим статтею 33 Закону № 3460 чітко не визначено який саме робочий рік працівника є останнім відпрацьованим робочим роком», - йдеться у роз’ясненні.

На думку НАДС, враховуючи положення статей 75, 79 КЗпП України, останнім відпрацьованим робочим роком, зазначеним у статті 33 Закону № 3460, може бути робочий рік державного службовця 2023-2024.

Також у Нацагентстві додають, що протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Раніше ми писали, що для держслужбовців, які не розуміють, як і чому вони отримують заробітну плату, яку вони зараз отримують, відкрили «гарячу лінію».

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