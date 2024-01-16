Для держслужбовців, які не розуміють, як і чому вони отримують заробітну плату, яку вони зараз отримують, відкрили «гарячу лінію»

Після завершення процедури класифікації посад у НАДС вирішили запровадити незвичний підхід для роз’яснення питань заробітної плати.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 15 січня 2024 року повідомило, що для державних службовців розпочала роботу спеціалізована телефонна «гаряча лінія» 0 800 505 442.

Відповідна «гаряча лінія» створена НАДС виключно для звернень державних службовців з питань, які виникають у зв’язку із запровадженням нової системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби.

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні.

Час роботи "гарячої лінії": понеділок-четвер з 9:00 до 18:00, та у п’ятницю з 9:00 до 16:45.

Нагадаємо, що у січні НАДС оприлюднила роз’яснення, як нараховувати заробітну платну держслужбовцям органів, які провели класифікацію посад державної служби, або які не проводили класифікацію посад.

У своїх роз’ясненнях НАДС зазначило, що може статися так, що за результатами класифікації посад державної служби «можливе зменшення розміру заробітної плати».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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