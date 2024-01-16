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  1. У світі

Не назвала справжню причину, чому віддала дітей до приватної школи: у Франції спалахнув скандал довкола міністерки освіти

13:04, 16 січня 2024
Амелі Удеа-Кастера звинуватили у тому, що вона не змогла назвати справжню причину, чому віддала дітей до приватної школи.
Не назвала справжню причину, чому віддала дітей до приватної школи: у Франції спалахнув скандал довкола міністерки освіти
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У Франції спалахнув скандал довкола міністерки освіти Амелі Удеа-Кастера, яку звинуватили у тому, що вона не змогла назвати справжню причину, чому віддала дітей до приватної школи. Про це повідомляє The Guardian.

Лише через кілька днів після призначення Амелі Удеа-Кастера вона стикнулася із закликами піти у відставку після того, як заявила, що її «розчарування» з приводу відсутності вчителів у державній школі її старшого сина спричинило рішення перевести його до приватної установи.

Коледж Станіслас де Парі, до якого міністерка у минулому перевела свого сина і двох молодших дітей, є платним навчальним закладом, серед випускників якого – князь Монако Альберт I і генерал Шарль де Голль.

Однак колишня вчителька дитини розповіла газеті Libération, що Удеа-Кастера та її чоловік змінили школу, тому що заклад відмовився перевести хлопчика у старший клас.

"Я відчуваю, що особисто мене атакували. Я не була відсутня, і навіть якби це було так, у нас (вчителів) все одно повинна бути заміна", – сказала газеті вчителька, яку ідентифікували як Флоранс, та яка уже вийшла на пенсію.

Журналіст Ніколя Пуанкаре, син якого навчався в цій же державній школі, підтримав колишню вчительку в інтерв'ю французькому телебаченню: "За вісім років не було жодного прогулу, коли б вчителя не замінили".

Удеа-Кастера заперечила повідомлення Libération і закликала припинити особисті нападки на неї.

"Я не хочу заглиблюватися в сферу особистого і приватного життя. Є нападки, на які я намагалася відповісти якомога щиріше. Ми повинні закрити цю главу", – сказала міністерка під час візиту до олімпійського селища в понеділок.

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