Не назвала настоящую причину, почему отдала детей в частную школу: во Франции разгорелся скандал вокруг министра образования

Амели Удеа-Кастера обвинили в том, что она не смогла назвать истинную причину, по которой отдала детей в частную школу.

Во Франции разразился скандал вокруг министра образования Амели Удеа-Кастера, которую обвинили в том, что она не смогла назвать истинную причину, почему отдала детей в частную школу. Об этом сообщает The Guardian.

Спустя несколько дней после назначения Амели Удеа-Кастера она столкнулась с призывами уйти в отставку после того, как заявила, что ее «разочарование» по поводу отсутствия учителей в государственной школе ее старшего сына повлекло за собой решение перевести его в частное учреждение.

Колледж Станислас де Пари, в который она в прошлом перевела своего сына и двух младших детей, является платным учебным заведением, среди выпускников которого – князь Монако Альберт I и генерал Шарль де Голль.

Однако бывшая учительница ребенка рассказала газете Libération, что Удеа-Кастера и ее муж сменили школу, потому что заведение отказалось перевести мальчика в старший класс.

"Я чувствую, что лично меня атаковали. Я не отсутствовала, и даже если бы это было так, у нас (учителей) все равно должна быть замена", – сказала газете учительница, которую идентифицировали как Флоранс, которая уже вышла на пенсию.

Журналист Николя Пуанкаре, сын которого учился в этой же государственной школе, поддержал бывшую учительницу в интервью французскому телевидению: "За восемь лет не было прогула, если бы учителя не заменили".

Удеа-Кастера опровергла сообщение Libération и призвала прекратить личные нападения на нее.

"Я не хочу углубляться в сферу личной и частной жизни. Есть нападения, на которые я пыталась ответить как можно искреннее. Мы должны закрыть эту главу", – сказала она во время визита в олимпийскую деревню в понедельник.