Для госслужащих, которые не понимают, как и почему они получают заработную плату, которую они сейчас получают, открыли «горячую линию»

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) 15 января 2024 года сообщило, что для государственных служащих начала работу специализированная телефонная «горячая линия» 0 800 505 442.
Соответствующая «горячая линия» создана НАДС исключительно для обращений государственных служащих по вопросам, возникающим в связи с внедрением новой системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы.
Звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатны.
Время работы "горячей линии": понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.
Напомним, что в январе НАДС опубликовало разъяснение, как начислять заработную платную госслужащим органов, проведших классификацию должностей государственной службы или не проводивших классификацию должностей.
В своих разъяснениях НАДС отметило, что может произойти и так, что по результатам классификации должностей государственной службы возможно даже снижение размера заработной платы.
Автор: Вячеслав Хрипун
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