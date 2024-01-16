Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд ВС заключил, что ожидание судебное заседание является составной частью юридической помощи, и время, затраченное на ожидание начала заседания адвокатом, подлежит компенсации наравне с другими расходами.

Для госслужащих, которые не понимают, как и почему они получают заработную плату, которую они сейчас получают, открыли «горячую линию»

После завершения процедуры классификации должностей в НАДС решили внедрить необычный подход для разъяснения вопросов заработной платы.

Нельзя размещать секретную информацию на серверах за рубежом, - секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко о законопроекте 10062

«Простые решения» в виде размещения персональных данных военнообязанных за рубежом могут привести к катастрофическим последствиям, заявил секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

Рассмотрение дела об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной невозможно в гражданском судопроизводстве в порядке отдельного производства, - особое мнение судей ВС Дмитрия Гудымы и Олега Ткачука

По мнению судей Верховного Суда Дмитрия Гудымы и Олега Ткачука, у мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка, может возникнуть спор, связанный с доказыванием наличия оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, поэтому невозможно рассматривать его заявление в порядке отдельного производства по правилам гражданского судопроизводства.

Народные депутаты готовятся принять закон о хранении персональных данных украинцев на иностранных серверах, - партнеры готовы профинансировать

Новый закон будет предусматривать, что результаты медицинских осмотров, дипломы об образовании, водительские удостоверения, данные о детях и родителях, о гражданстве будут собираться в единое досье и храниться на серверах за границей.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Для госслужащих, которые не понимают, как и почему они получают заработную плату, которую они сейчас получают, открыли «горячую линию»

13:10, 16 января 2024
После завершения процедуры классификации должностей в НАДС решили внедрить необычный подход для разъяснения вопросов заработной платы.
Для госслужащих, которые не понимают, как и почему они получают заработную плату, которую они сейчас получают, открыли «горячую линию»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) 15 января 2024 года сообщило, что для государственных служащих начала работу специализированная телефонная «горячая линия» 0 800 505 442.

Соответствующая «горячая линия» создана НАДС исключительно для обращений государственных служащих по вопросам, возникающим в связи с внедрением новой системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы.

Звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатны.

Время работы "горячей линии": понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.

Напомним, что в январе НАДС опубликовало разъяснение, как начислять заработную платную госслужащим органов, проведших классификацию должностей государственной службы или не проводивших классификацию должностей.

В своих разъяснениях НАДС отметило, что может произойти и так, что по результатам классификации должностей государственной службы возможно даже снижение размера заработной платы.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро