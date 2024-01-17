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  1. В Україні

Пообіцяв вилікувати брата: жителька Рівного попалася на гачок шахрая та віддала йому 700 тисяч

07:29, 17 січня 2024
Аферист обіцяв потерпілій вилікувати її важкохворого брата у США.
Пообіцяв вилікувати брата: жителька Рівного попалася на гачок шахрая та віддала йому 700 тисяч
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Мешканка Рівного стала жертвою зухвалих шахраїв. Їй пообіцяли "вилікувати" важкохворого брата, повідомляє пресслужба поліції.

Встановлено, що потерпіла познайомилася із шахраєм у соцмережі. Він представився лікарем-нейрохірургом із США. Під час спілкування жінка розповіла йому про тяжку хворобу брата. Той "підтвердив" діагноз і запевнив, що зможе приїхати в Україну, оглянути родича та навіть забрати його на лікування до Штатів.

Для цього їй потрібно було написати заяву на електронну пошту ООН, де він наразі нібито "працює", щоб лікарю надали відпустку. Невдовзі жінці прийшла відповідь, що для цього потрібно заплатити 2 200 доларів. В подальшому жінці повідомили, що необхідно заплатити іще 4000 доларів. Коли вона їх перерахувала — довелося платити ще.

Загалом кишені аферистів поповнилися на понад 700 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство у великих розмірах). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

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