Спалив Mersedes: на Одещині чоловік помстився роботодавцю за борг по зарплаті

Роботодавець не розрахувався з найманим працівником за виконану роботу, і той вирішив помститися.

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На Одещині вінничанин спалив Mersedes свого роботодавця через зарплатний борг. Про це повідомило одеське видання Думська.

Зазначається, що інцидент стався в Ізмаїльському районі Одещини. У ніч з 14 на 15 січня поліція отримала заяву про загоряння Mersedes-Вenz Vito в селі Орлівка.

«Початковою версією була несправність проводки, але подальша перевірка показала, що це був підпал», — йдеться в публікації.

За словами правоохоронців, що житель Могилів-Подільського району Вінниччини, який перебуває в розшуку у своєму регіоні, працював у жителя Одещини і в нього ж проживав.

Роботодавець не розрахувався з найманим працівником за виконану роботу, і той вирішив помстився — підпалив машину.

Правопорушника відпустили під особисте зобов'язання.

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