Кабмін вніс зміни до положення про Національне агентство України з питань державної служби

НАДС надано повноваження з формування і реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

У вівторок, 16 січня, Уряд внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби з метою приведення його у відповідність до Закону України від 02.05.2023 N 3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування». Про це повідомила пресслужба НАДС.

Зокрема, НАДС надано повноваження з формування і реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Так, передбачено, що НАДС забезпечує оприлюднення оголошень про проведення конкурсів на зайняття посад службовців місцевого самоврядування та їх результатів, а також адміністрування Єдиного порталу вакансій публічної служби; вносить в установленому порядку КМУ подання щодо віднесення посад службовців місцевого самоврядування, не зазначених у статті 8 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», до відповідних підкатегорій посад службовців місцевого самоврядування; здійснює моніторинг за додержанням умов реалізації громадянами права на доступ до служби та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Раніше ми писали, що для держслужбовців, які не розуміють, як і чому вони отримують заробітну плату, яку вони зараз отримують, відкрили «гарячу лінію».

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