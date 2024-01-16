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Віктор Орбан заявив, що план допомоги Україні на €50 млрд «порушує суверенітет ЄС»

17:56, 16 січня 2024
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виділення 50 мільярдів євро з бюджету ЄС «на чотири роки наперед – це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС».
Віктор Орбан заявив, що план допомоги Україні на €50 млрд «порушує суверенітет ЄС»
Фото: glavnoe.in.ua
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Раніше ми писали, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для України.

Пізніше він заявив, що чотирирічна програма макрофінансової підтримки для України в розмірі 50 мільярдів євро є «порушенням суверенітету і національних інтересів ЄС». Про це він сказав під час пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо 16 січня в Будапешті, пише Reuters.

За словами Орбана, він не проти допомоги Україні в принципі, але підкреслив, що «ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС».

«Але віддати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це порушення суверенітету і національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що станеться через чверть року», – спробував він обґрунтувати свою позицію.

Також він пригрозив і надалі зупиняти процес надання пакету допомоги Україні в 50 млрд євро.

«Якщо Брюссель погодиться з цим, тоді буде допомога Україні поза бюджетом. Якщо ні, то я із сумом зупиню цей процес», – пообіцяв Орбан.

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