Надо сделать все возможное, чтобы протесты перевозчиков не возобновились, — посол Украины в Польше Зварыч

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч отметил, что нет никаких вопросов, которые страны не могли бы урегулировать путем диалога и взаимопонимания.

Фото: lnu.edu.ua

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что договоренность польского правительства и перевозчиков – это важный шаг в правильном направлении, «подтверждающий действенность нынешнего правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском». Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

Зварыч отметил готовность Киева сотрудничать с Варшавой для решения проблемных вопросов и добавил, что нынешняя договоренность только «открывает новый этап» диалога между сторонами.

«Поэтому мы надеемся, что на этом новом этапе мы сделаем все возможное, чтобы протесты перевозчиков не возобновились. Я считаю, что нет никаких вопросов, которые Украина и Польша со своим потенциалом и взаимной политической волей не могли бы урегулировать путем диалога и взаимопонимания», – добавил Зварыч.

Напомним, 16 января польские перевозчики разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной

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