У Черкасах шахрайка отримала понад 270 тисяч бюджетних коштів

Жінка вказувала у декларації про доходи і майновий стан неправдиві відомості.

У Черкасах повідомлено про підозру місцевій жительці за фактами заволодіння нею бюджетними коштами шляхом обману.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 37-річна жінка систематично зверталася до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та подавала заяви про призначення їй усіх видів соціальної допомоги та декларації про доходи і майновий стан, до яких щоразу вносила неправдиві відомості.

«Зокрема, у документах вона вказувала, що є одинокою матір'ю та самостійно виховує неповнолітніх дітей, приховуючи факт проживання в цивільному шлюбі з 43-річним чоловіком, який є батьком їхніх спільних дітей», - сказано у повідомленні.

У результаті таких протиправних дій підозрювана заволоділа коштами державного бюджету на суму понад 277 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисниці запобіжного заходу.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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