Рада запровадила акцизний податок на нікотинові паучі

Акциз на паучі принесе держбюджету додатково 300 млн грн на рік, запевняє Гетманцев.

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Верховна Рада прийняла в цілому Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом України «Про Митний тариф України» та іншими законами України (реєстр. № 10321-1).

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, основною метою закону є приведення кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, наведених у Податковому кодексі України, у відповідність до вимог нової версії 2022 року кодів УКТ ЗЕД, затвердженої Законом України від 19 жовтня 2022 року «Про Митний тариф України», приведення термінології у відповідність із Законом України від 3 грудня 2020 року «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», а також уточнення окремих положень адміністрування податків і зборів задля повноцінного застосування норм права.

«Між іншим, законопроєкт передбачає впровадження акцизного податку на тютюнові вироби — нікотинові паучі. Це додатково плюс 300 млн грн в бюджет на рік», - написав Гетманцев.

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