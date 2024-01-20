На Подоле в Киеве коммунальщики закрасили мурал

Граффити находилось на стене на Андреевском спуске.

Источник фото: Ана Море / Общественное радио

На столичном Подоле коммунальщики закрасили стену, на которой находился рисунок мурал.

Как сообщило «Общественное радио», рисунок принадлежал авторству Сони Морозюк.

Граффити находилось на стене на Андреевском спуске.

Отметим, что ранее стало известно, что художница Соня Морозюк решила отказаться от брака с Романом Гринкевичем, чья семья оказалась в центре коррупционного скандала с закупками для армии.

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